Cottondale Elementary announces honor roll

Cottondale Elementary School announces the honor roll for the first nine-weeks.
1st Grade
A Honor Roll—Ashland Arthaud, Emberlee Barnes, Teagan Bevan, Santaro Bowers, Kayden Brown, Lucy Davenport, William Dobson, Booker Donaldson, Hudson Goins, Onijeh Hall, Destiny Henderson, Wyatt Hoyal, Samone Johnson, Jacob Nelson, Leo Nicewonder, Tanner Nicholas, Robert Phillips, Graylin Simmons, Finn Trimble, Anna-Claire Waters, Ethan White, Logan Widgeon.
A/B Honor Roll—Natalie Baya, Shelbie Cornog-Kelley, Dixon Ezernack, Beau Harrell, Salvatore Harriott, Shy’uri Hayes, Lily Klotz, Lilah Locke, Isaiah McCullough, Niyoni McDonald, Audrey Merchant, Khelton Murray, Tyler Osbon, Za’Manti Peterson, Bailey Slay, Keyleigh Spradlin, Faith Thompson.
2nd Grade
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A Honor Roll—Violette Arbona, Emma Braxton, Isabella Brown, River Bryant, Rylee Christmas, Kaden Cumbie, Charlie Gates, Violet Green, Paisley Harris, Gabriel Johnson, Landon Johnson, Indi Martinez, Rhett McLeod, Reed Meadows, CydneeAnne Melvin, Dustin Melvin, Spencer Nix, Ariana Robinson, Keith Warren, Ryleigh White.
A/B Honor Roll—Michael Berlin, Isaac Brown, Remembrance Camp, Angel Collins, Kourtney Collins, Jeremiah Cuyler, Leiam Fields, Jace Fowler, Roidh Garwood, Xyira Hall, Cainon Hayes, Tessa Holden, Ayden Jackson, Marshall Johnson, NeVaeh McCullough, Teagan Messer, Augustus Moseley, Allison Murray, Shy’Riha Newton, Ava Nichols, Jayden Oliver-Jennison, Camden Peoples, Sierra Powell, Areanna Rush, Ricky Shaw, Sophia Skeen, Aubrey Slay, Raelann Walters, Ja’Von White.
3rd Grade
A Honor Roll—Sawyer Baggett, Cadyn Baker, Zakiya Benbow, Edward Cornog-Kelley, Coleman Lemieux, Jaxon McCallister, William Seiss, Ruby Trimble.
A/B Honor Roll—Kash Ammons, Brayla Bellamy, Buddy Deese, Jaxton Durham, Noah Emily, Mason Farkash, Georgia Folsom, William French, Kaeli Gore, Camryn Governale, Aniyah Henry, Griffin Huff, Harper Long, Piper Long, Emmaline Meadows, Kyra Odom, Aiden Pittman, Hailey Wade, Bryson White, Evan Wilson.
4th Grade
A Honor Roll—Ansleigh Long, Colton O’Neil.
A/B Honor Roll—Kaleb Abbott, Gabrielle Brown, Camryn Bryant, Lily Cannane, Kassidy Davis, Noah Holden, Demiyah Jackson, Kaleigh Kersee, Ava Navarro, Sicily Pallino, Samantha Rosenkoetter, Blake Smith, Ryan Taylor, Liam Winegarden .
5th Grade
A Honor Roll—Bentley Brockett, Kiana Bush, Kiara Bush, Tyler Daniels, Gracelynn Hagans, Royce McLeod, Brooklyn Skipper, Olivia Speers, Barrett Trimble.
A/B Honor Roll—Zoey Barnes, Skyla Baxley, Shelby Bridges, Hunter Carter, Giavanna Cazzetta, Kollin Champion, Waylon Creamer, Madison Farkash, Jayse Fox, Braxton Gilbert, Kira Hardcastle, Marley Hunter, Analeise Jones, Kenneth Jones, Desi Martinez, Aspen Odom, Meleah Preston, Isabella Richardson.