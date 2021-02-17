Cottondale Elementary School announces honor roll

Cottondale Elementary School announces its honor roll for the second nine-weeks.
First grade
A Honor Roll – Sawyer Baggett, Isla Barber, Brianna Beckum, Brayla Bellamy, George Brock, Gabriel Carlson, Zoey Caughran, Abbigail Cogburn, Thomas Cooper, Buddy Deese, Jaxton Durham, Mason Farkash, Georgia Folsom, Aniyah Henry, Griffin Huff, Amsley Hummel, Ke'Marion Massaline, Jerrett Mathis, Jaxon McCallister, Cooper McCord, Arynn Meadows, Emmaline Meadows, Kyra Odom, William Seiss, Ruby Kate Trimble, Hailey Wade, Jayla Weeks, Bryson White, Ra'Niyah Wilcoxson, Evan Wilson, Jaxon Younes, Nathan Younes, Peyton Young.
A/B Honor Roll – Evelyn Barnes, Zayden Brooks, Harper Caraballo, Zoey Caraballo, Will French, Derwin James, Harper Long, Marshall Ralls, Preston Russ, Cayce Skipper, Raelann Walters, Liam Whitehead, Ryco Wilcoxson, Cherish Yarbrough, Grayson Yon.
Second grade
A Honor Roll – Zayden Baker, Makayla Fleming, Colton O'Neil, Kinsley Slack, Jeremiah Ward, Liam Winegarden.
A/B Honor Roll – Kaleb Abbott, Troy Arnold, Elliott Batson, Ethan Bryant, Braelynn Grantham, Demiyah Jackson, Meredith Johnson, Kha'Darius Martin, Cheyenne Murray, Sicily Pallino, Samantha Rosenkoetter, Teddrick Shaw, Olivia Summerlin, Elizabeth Tyler, Benzley Tyus, Serenity White, Grant Younes.
Third grade
A Honor Roll – Madison Farkash, Gracelynn Hagans, Kira Hardcastle, Brooklyn Skipper, Olivia Speers, Barrett Trimble.
A/B Honor Roll – Baylor Barber, Zyon Barwick, Skyla Baxley, Kiana Bush, Kiara Bush, Jordyn Ceasor, Kollin Champion, Evan Clayton, Tyler Daniels, Braxton Gilbert, Kenneth Jones, Bentley Lollie, Desi Martinez, Meleah Preston, Noah Proctor.
Fourth grade
A Honor Roll – Kenden Brooks, Bryce Davis, Anna Speers.
A/B Honor Roll – Brandon Brincefield, John Burgan, Christyn Cassatt, Selena Cornog-Kelley, Nicholas Crum, Forrest Folsom, Anagrace Jones, Jake Kelly, Graeson Mincey, Kaitlyn Monk, Anthony Noble, Jaxin Perry, Shayla Powell, Mya Seay, Rylee Wade, Kyndall Watson, Nathan Wilson, Cedrick Wymes.
Fifth grade
A Honor Roll – Isabelle Campbell, John Ross Green, Memphis Hambly, Brielle Joseph, Anslee Kelly, Landon Pumphrey.
A/B Honor Roll – Aaron Burgess, Chasity Chambliss, Keegan Clemmons, October Daniels, Paighton Doherty, John Eagle, Peyton Farren, Mallory Hamilton, Tate Hummel, Demont Jackson III, Aleah James, Trenton Martin, Miley Moore, Ella Pumphrey, Mason Seay, Everleigh Shaw, Marcela Valencia, Ricky Wynn.