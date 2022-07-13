Grand Ridge honor roll announced

Grand Ridge Middle School announces its honor roll for the fourth nine-weeks:
6th GradeA Honor Roll – Barrett Baudoin, Blakely Meeks, Angela Munoz, Bly Sprague, Reagan Tyus.
A/B Honor Roll – Dennis Adams, Allen Alday, Jessica Brown, Alexis Cook, Daniel Gatlin, Hannah Glisson, James Green, Kylie Lee, Noah McCormick, Kaylee Powell, Caden Pringle, Jaycelynn Proctor, Chase Ragans, Alana Strickland, Blakely Tyus, Morgan Veilleux, Camden Wyckoff.
7th GradeA Honor Roll – Brookelyn Baxley, Ayonnah Copeland, Madelyn Lamoureaux, Asucena Munoz, Halle Roland.
A/B Honor Roll – Norah Bunting, Breanna Cantrell, A’Rhianna Garrett, Zoey Houck, Dillon Key, Tanya McKinnie, Emma Parrish, Rudra Patel, Leah Perkins, Timothy Tyus.
8th GradeA Honor Roll – Rebecca Bentley, Savannah Cook, La’Miracle Cooper, Noah Goodson, Shaleigh Harrell, Kendall Jackson, Savannah Ranew, Danika Rogers, Carrington Scott.
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A/B Honor Roll – Nadalie Adkins, Ella Allen, Sylar Baudoin, Samantha Benton, Logan Bowen, Joseph Brown, Naryah Dudley, Ethan Dykes, Ally Gibbs, Duran Jones, Baily Lee, Dalexis Lewis, Zariya Mathis, Brice McKeithan, John McMillan, Georgia Meeks, Zackary Miles, Wenceslao Munoz, Trisstin Paden, Jonathon Parr, Robert Ragans, Samuel Searcy, Misty Shaw, Charles Varn, Andre’ya Walker, Regetta Williams.