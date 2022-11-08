Grand Ridge School announces honor roll

Grand Ridge School announces the honor roll for the first nine-weeks.
5th Grade
A Honor Roll – Kyleigh Chancey, Richard Cook, Katelyn Franklin, Jerry Hicks, Jordyn Williams.
A/B Honor Roll – Adlei Alexander, Parker Allbritton, Nicholas Allen, Zyon Barwick, Alacieya Booth, Clara Branch, Mackinna Clark, Tavi Franklin, Kadence Graham, Leetie Green, Addison Howell, Riley Huebner, Caylee Leslie, Emma Lipford, Raelee Maphis, Brady McIntosh, Katherine Mitchell, Willow Rabon, Brody Ragans, Viktoriia Shevtsova, Kara Smith, Nicole Smith, Yovani Velazquez.
6th Grade
A Honor Roll – Weston Anderson, Elijah Bolin, Rylee Branch, Justice Disalvo-Lollie, Brooklynn Fitzsimmons, Kynlee Maddox, Kyler Merritt, Riley Shoun, Grace Varnum.
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A/B Honor Roll – Barineau Baxley, Brooklyn Boyd, Chloe Campbell, Ta’Kai Copeland, Bentley DuBose, Ryker Hall, Ashlen Hamilton, Ke’Zyri Jackson, Nevaeh Johnson, Damien Kinard, Jeffery Lanier, Bryson Lewis, Ryan Louis, Molleigh McDowell, Trinity McGriff, Asharia Miller, Patrick Miranda, Preston Olvera, Kayleigh Patrick, Peyton Robinson, Peyton Rogers, Dakota Sprague, Elizabeth Taylor, Trinity Thomas, Farrah Tyus, Jordan Williams, Kali Wooden.
7th Grade
A Honor Roll – Daniel Gatlin, Morgan Jones, Autumn Kirkland, Kennice Luman, Blakely Meeks, Angela Munoz, Skyleigh O’Connor, Kaylee Powell, Bly Sprague.
A/B Honor Roll – Allen Alday, Joshua Bramblett, Elizabeth Colwell, Alexis Cook, Dixie Davidson, Hannah Glisson, Arionah Gray, Gracelyn Harris, Kylee Hebble, Aniyah Henry, Noah McCormick, Lenaris McKinnie, Bryan Montero, Caden Pringle, Chase Ragans, Kaliyah Robinson, Daniel Jr. Sheehan, Laila Sherrod, Alana Strickland, Blakely Tyus, Reagan Tyus, Morgan Veilleux, Camden Wyckoff.
8th Grade
A Honor Roll – Brookelyn Baxley, Madelyn Lamoureaux, Halle Roland.
A/B Honor Roll – Sara Bellamy, Norah Bunting, Isabella Carr, Ayonnah Copeland, Lilly Deese, A’Rhianna Garrett, Allison Gibson, Savannah Grandison, Joshua Harrell, Bella Heffner, Dillon Key, Caleb Mathis, Tanya McKinnie, Asucena Munoz, Emma Parrish, Rudra Patel, Marisol Pulido, Lehea Thompson, Timothy Tyus.