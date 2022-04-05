Sneads Elementary announces honor roll

Sneads Elementary School announces its honor roll for the third nine-weeks.
1st Grade A Honor Roll – Caylee Bundy, Giovanni Celona, Shylah Chavers, Robert Cook, Jayce Darby, Rochelle Davis, Grayson Graham, Mark Hamilton, Waylen Hamilton, Azalea Hazley, Maleena Kern, Winter Kimbrel, Addalynn McCugh, Braxton Miranda, James North, Jacob Parker, Alexandar Perkins, Braxton Prescott, Kamryn Robinson, Payton Sasser, Zander Sheffield, Lisa Smith, Freddie Staley, Dakota Tindall, Taylor Varn, Matilyn Ward, Jamilah Watson, Carter White
A/B Honor Roll – Courtleigh Bailey, Kennedy Barbee, Gauge Baxley, Harper Black, Hadley Branch, Addyson Causey, Wyatt Chehardy, Kyler Dismuke, Kailah Lynn Eagerton, Allison Evans, Brooklyn Galbreath, Adaline Hall, Jace Hartsfield, Avery Howell, Carter Johnson, Jayce Locke, Kamile Lovett, Keyonna McKay, Jasie Mitchell, Riley Oliver, Lilly Pardue, Jackson Phillips, Kinslee Phillips, Mason Ragans, Mya Raker, Abram Varieur, Lexi Willey
2nd GradeA Honor Roll – Addyson Bailey, Alayna Bowling, Harper Caraballo, Avery Davis, Parker Dickson, Corbin Gilbert, Jesse Hicks, Joslann Martin, Faith Noble, Keeli Smith, Lily Smith, Eva Sprouse, Thomas Weeks, Kharma Wiyda
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A/B Honor Roll – Georgia Adams, Maxton Baxley, Ranger Baxley, Gavin Bowen, Silas Brannon, Kristian Britt, Railyn Campbell, Zoey Caraballo, Adelina Crockett, Kennady Cruce, Aiden Davis, Katerina DuBose, James Faircloth, Ja’Ray Goodwin, Gradie Green, Zayden Griffey, Adah Griffin, Justice Hearns, Keaton Hecht, Elijah Iengo, Layla Jackson, Hadley Johnson, Kaden Judd, Aubree Keel, Naomi Kimbrel, Diesel Kinard, Kinsley Lay, Maggee Maphis, Paden McCoy, Jorge Mejia, Fabian Munoz, Jaxton Neel, Drake Noblin, Adalyn OBryan, Avery Pavuk, Paisley Perry, Ja’Nyah Pride, Blakleigh Purvis, Trevin Robarge, Christian Rudd, Maxton Searcy, Ivah Selman, Elias Simpson, Gabriel Smith, Jayla Taylor, Anna Thursby, Elizabeth Worley
3rd GradeA Honor Roll – Jessalynn Cook, Elijah Downum
A/B Honor Roll – Sarahjane Baxley, Christy Bennett, Mariah Boykin, Jackson Conrad, Bella Gibbs, Angus Griffin, Landon Haveard, Jacarri Highsmith, Jarid Jarmon, Kinslie Johnson, Sterling Johnson, Jackson Key, Blaiden Mayo, Macey McDowell, Caitlin McKinnie, Finn Noblin, Hunter Player, Jayden Smith, Knox Traylor, Elizabella Ward, Taitym Wilson
4th Grade A Honor Roll – Alacieya Booth, Clara Branch, Kyleigh Chancey, Richard Cook, Katelyn Franklin, Jerry Hicks, Jordyn Williams
A/B Honor Roll – Adlei Alexander, Parker Allbritton, Nicholas Allen, Fenton Beauchamp, Hayden Bullock, Alli-Anne Cheverez, Mackinna Clark, Tucker Davidson, Tavi Franklin, Maddox Gooden, Kadence Graham, Leetie Green, Trisden Hesson, Addison Howell, Raegan Howell, Riley Huebner, James Johnson, Adalyn Joiner, John Lanier, Caylee Leslie, Emma Lipford, Raelee Maphis, Brady McIntosh, Katherine Mitchell, Caden Neel, Cameron Patrick, Jagger Perry, Willow Rabon, Brody Ragans, Parker Robinson, Annabelle Scott, Kara Smith, Nicole Smith, Niyah Tonder, Micah Williams, Tucker Wright