Sneads Elementary announces honor roll

Sneads Elementary School announces its honor roll for the fourth nine-weeks.
1ST GRADE
A Honor Roll – Abram Varieur, Addyson Causey, Alexandar Perkins, Avery Howell, Azalea Hazley, Braxton Miranda, Braxton Prescott, Carter White, Caylee Bundy, Courtleigh Bailey, Dakota Tindall, Giovanni Celona, Grayson Graham, Harper Black, Jackson Phillips, Jacob Parker, Jamilah Watson, Jayce Darby, Kinslee Phillips, Maleena Kern, Matilyn Ward, Payton Sasser, Riley Oliver, Robert Cook, Rochelle Davis, Ryleigh Davila, Shylah Chavers, Taylor Varn, Winter Kimbrel, Zander Sheffield.
A/B Honor Roll – Adaline Hall, Allison Evans, Brooklyn Galbreath, Carter Johnson, Freddie Staley, George Barnes, Hadley Branch, Jace Hartsfield, James North, Jasie Mitchell, Jayce Locke, Jolie Faircloth, Kailah Lynn Eagerton, Kamryn Robinson, Kar’Lee Cain, Kennedy Barbee, Keyonna McKay, Kyler Dismuke, Kyra McClendon, Lexi Willey, Mark Hamilton, Mason Ragans, Waylen Hamilton, Wyatt Chehardy, Zoey Wyatt.
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2ND GRADE
A Honor Roll – Addyson Bailey, Adelina Crockett, Alayna Bowling, Aubree Keel, Avery Davis, Corbin Gilbert, Diesel Kinard, Elias Simpson, Eva Sprouse, Faith Noble, Georgia Adams, Gradie Green, Harper Caraballo, Jayla Taylor, Jesse Hicks, Joslann Martin, Kharma Wiyda, Maxton Baxley, Parker Dickson, Silas Brannon, Tatum Rivera, Trevin Robarge, Zoey Caraballo.
A/B Honor Roll – Adah Griffin, Adalyn OBryan, Aiden Davis, Aiden Wells, Allyson Smith, Ann Gilley, Anna Thursby, Aubree Harrison, Avery Pavuk, Blakleigh Purvis, Drake Noblin, Elijah Iengo, Fabian Munoz, Gabriel Smith, Gavin Bowen, Hadley Johnson, Ja’Nyah Pride, Ja’Ray Goodwin, Jaidynn Faircloth, James Faircloth, Jaxton Neel, Jorge Mejia, Joshua Hamilton, Justice Hearns, Kaden Judd, Katerina DuBose, Keaton Hecht, Keeli Smith, Kelvin McKay, Kennady Cruce, Kinsley Lay, Kristian Britt, Kristopher Rivera, Layla Jackson, Lillian Chason, Lily Smith, Maggee Maphis, Maxton Searcy, Paden McCoy, Paisley Perry, Railyn Campbell, Ranger Baxley, Treyvion Spratt, Tucker Hall.
3RD GRADE
A Honor Roll – Angus Griffin, Elijah Downum, Macey McDowell, Taitym Wilson.
A/B Honor Roll – Addalyn Conrad, Arlee Cook, Audriana Basham, Bella Gibbs, Blaiden Mayo, Caitlin McKinnie, Cayden Bassham, Christy Bennett, Colton Folsom, Dexter Godfrey, Edward Marr, Elizabella Ward, Emery Goodson, Emma Davis, Emma Robertson, Finn Noblin, Gae’brial Williams, Haze Booth, Jackson Conrad, Jackson Key, Jarid Jarmon, Jessalynn Cook, Kayla Yarbrough, Kinslie Johnson, Knox Traylor, La’meir Hall, Landon Haveard, Madalyn Skipper, Madalynn Davis, Malaysia Baker, Pearl Vinson, Ryder Sikes, Sarahjane Baxley, Sterling Johnson, Tracen Anderson.
4TH GRADE
A Honor Roll – Clara Branch, Jerry Hicks, Jordyn Williams, Katelyn Franklin, Kyleigh Chancey, Parker Allbritton.
A/B Honor Roll – Adalyn Joiner, Addison Howell, Adlei Alexander, Aiden Carroll, Alacieya Booth, Alli-Anne Cheverez, Annabelle Scott, Brady McIntosh, Brody Ragans, Cameron Patrick, Caylee Leslie, Charles Heffner, Emma Lipford, Fenton Beauchamp, Hayden Bullock, Jagger Perry, John Lanier, Kadence Graham, Kara Smith, Katherine Mitchell, Leetie Green, Luke Curry, Mackinna Clark, Micah Williams, Nicholas Allen, Nicole Smith, Niyah Tonder, Parker Robinson, Raelee Maphis, Richard Cook, Riley Huebner, Samantha Hall, William Maxwell Armstrong, Willow Rabon, Yovani Velazquez.