Spring dean’s list announced at Chipola College

A total of 263 students made the Chipola College Dean’s List for academic achievement during the Spring Semester 2022.

To be placed on the dean’s list, a student must take 12 or more semester hours of courses and make an average of 3.25 (B+) to 4.0 (A) in all courses.

Students who made perfect averages of 4.0—straight A’s—and their hometowns are:

Alford—Allie-Anne Barrick, Megan Blaylock, Hannah Chambliss, John Cowart, Karissa Haddock, Shelby Wasson.

Altha—Bailee Miller, James Mills, Addison O'Bryan, John Roberts, McKenzie Stewart.

Bascom—Danny Morehead.

Blountstown—Emma Deason, Brittany Jones, Jherico Jones, Marissa Lewis, Jacob Smith, Madelyne Taylor-Ebersole.

Bonifay—Zayla Ard, Meredith Bailey, Alyssa Brown, Nathanael Douceur, Jared Driscoll, Bryce Etheridge, Hannah Faircloth, Colt Gardner, Bailey Harris, Mya Harris, Chad Mayo, Benjamin Parish, Cassie Pate, Maitri Patel, Sarah Patrick, Jeremy Thomason, Kellie Wilcox.

Bristol—Meredith Barber, Zachary Hobby, Tami Spencer, Mary Steverson.

Campbellton—Karisma Daniels.

Chipley—Joshua Bruner, Kathryn Burdeshaw, Addie Cook, Leanna Fisher, Sarah Smith, Samantha Whitaker, Caleb Wiggins.

Clarksville—Caroline Hurst, Megan McWaters.

Cottondale—Florence Adkins, Abigail Chomos, Jenna Gilmore, Eliah Hooks, Glen Mayo, Destiny Metzler, Ian Murray, Max Saun, Mackenzie Shields, Samuel Williamson.

Graceville—Mallory Bell, Cameron Golden, Sarah Kanes, Victoria Kanes, Chandler King, Cassidy Miller.

Grand Ridge—Whitney Clark, Dak Tung Darbyshire, Ethan Hatcher, Stefanie Minter-Hicks, Amber Mullinax.

Greenwood—Briana Autman, Cassie Brown.

Malone—Mackenzie Chambliss, Hannah Hart.

Marianna—Juliette Alday, Emanuel Aldoban, Avery Arunakul, Gabrielle Aydelotte, Logan Baxley, Patrick Bethea, Hannah Collins, Madison Daniels, James Donaldson, Jackson Gause, Kaytlin Harris, Sarah Hewett, Zackary Jernigan, William Johnson, Shelby Mathis, Tanner McDaniel, Virginia Milton, Natalie Mitchell, Hurley Perry, Cricket Player, Ksenia Riegle, Brittley Sangster, Lauryn Tucker, Luke Weaver, Ashley Willis, Taylor Young.

Sneads—Kilee Bowen, Ashtin McMullian.

Vernon—Jada Brown.

Westville—Lance Groce.

Out of District—Kristen Smith of Chattahoochee; Michael Adams, Logan Schultz of Orlando; Caroline Doughty of Panama City; Tyler Paddyfoot, Jonah Rounds and Paul Thomas of Tallahassee; Kayla OReilly of Wellington; Lola Jarrad of Wilsonville, Ala.; Stephanie Gamber of Dothan, Ala.; Alisia Purvee of Hartford, Ala.; James Steele of Mariette, Ga.; Jordan McLaughlin of Charlotte, N.C.; Mia Andrews of Horsham, Pa.; Cedric De Grandpre’ of St-Simon-de-Bagot, Quebec.

Students who earned grade point averages ranging from 3.25(B+) to 3.99 (A) and their hometowns are:

Alford—Kiley Justice, Kenneth Thomas, Brianna Wilkinson.

Altha—Ariel Barrentine, Emily Fuller, Kerrigan Hollis, Jayce Mclendon, Annalyn Nichols, Jibrail Rodriguez, Morgan Yoder.

Bascom—Madison Peeler.

Blountstown—Diana Griffin, Reagan Hall, Abby Ham, Ericka Mathews, Haley Pelt, Jack Taylor-Ebersole, John Tomlinson, Jaren Williams.

Bonifay—Willie Beall, Jessica Bomann, Lauren Chesnut, Caleigha Farrow, Casey French, Cheyenne Glass, William Gould, Jalyn Griffin, Kara Justice, Morgan Lee, Ethan Lemieux, Kristen Rushing, Michael Sims, Laura Whitaker.

Bristol—Rylee Blackburn, Carlee Branch, Charles Burns, Gary Hernandez, Jordan Jerkins, Peggy Marotta, Nathaniel Wold.

Chipley—Isaac Berry, Mary Bigler, Lily Bratcher, Emily Broom, Kallee Chamberlain, Lara Fleener, Candace Garvin, Courtney Kent, Kinzie Nelson, Layla Reed, Bradley Shaub, Chesapeake Tankersley, Jess Taylor, Karleigh Walters, Nathalie Ziniewicz.

Clarksville—Summer Stone.

Cottondale—Jaxon Davis, Kylie Harvey, Victoria Kelly, Sara Watson.

Graceville—Joshua Birge, Carlee Fortner, Delicia Gainer, Emily Gilmore, Anthony Granger, Caroline King, Shannon McCallister, Colin McQueen, Shayna Murphy, Rayana Watford.

Grand Ridge—Mitchel Fontenot, Anthony May, Robert Ramer, Elise Smith, John Stone, Chayton Wright.

Greenwood—Mikaelin Branch.

Hosford—Mary Hosford.

Kinard—Bryanna Jones.

Malone—Laney Baxter, Jonathan Proctor.

Marianna—Gabrielle Bess, Lorin Castleberry, Garrison Glass, Kyle Hix, Thomas Hoff, Georgia Lassmann, Tyreke McCalister, Zoey Moore, Josiah Neamtu, Gabriel Newsome, Linh Nguyen, Tierra Patton, Mattie Rooks, Alexandra Roper, Stephen Roper, Jadyn Stevens, Alison Tindall, Nichole Warner, Taylor Young.

Ponce de Leon—Kayla Daimler.

Sneads—Courtney Benton, Janki Bhakta, Kassidy Green, Travis Howell, Leah Kinard, Colton Mercer, Andreia Sweet, Michael Weeks.

Vernon—Jerryd Brown.

Westville—Molly Vann.

Out of District—Alden Campbell of Chattahoochee; Jake Holland of Coral Gables; Taylor Clapp of Lake Worth; Sydney Watson of Plant City; Tayla Robarts of Quincy; Chase Scott and Nanndy Mertil of Tallahassee; Angel Tirado of Ariton, Ala.; Charity Bibbs of Birmingham, Ala.; Merideth Jenkins of Dothan, Ala.; Zachary Rice of Fort Mitchell, Ala.; Skyler Brannon of Hartford, Ala.; Ladajah Huguley of Opelika, Ala.; Sierra Carter of Pansey, Ala.; Justina Graham of Long Beach, Calif.; Ivana Nikolova of San Luis Obispo, Calif.; Kamari Strozier of Alma, Ga.; Lucille Sloan of Bainbridge, Ga.; Marie Lish, Ricky Coachman and JaDee Barber of Donalsonville, Ga.; Shepherd Hancock of Sharpsburg, Ga.; Amanda Schick of Chesterfield, Mich.; Benjamin Fiedler of Stanchfield, Minn.; Carlton White and Jadyn Burney of Gulfport, Miss.; Steven Lewis of Vicksburg, Miss.; Ta’Shonna Wright Gaskins of Reading, Pa.; Tucker Flint of East Greenwich, R.I.; Brashante Dareus of Freeport, Bahamas; Drew Howard of Bowmanville, Ontario.; Akyndra Montalvo of Vega Baja, Puerto Rico; Ana Luisa Cobas of Santana de Parnaiba, Brazil.