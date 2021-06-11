Cottondale Elementary School announces honor roll

Cottondale Elementary School announces its honor roll for the fourth nine-weeks:
1st GradeA Honor Roll—Sawyer Baggett, Isla Barber, Brayla Bellamy, Harper Caraballo, Gabriel Carlson, Abbigail Cogburn, Buddy Deese, Jaxton Durham, Mason Farkash, Georgia Folsom, Aniyah Henry, Griffin Huff, Amsley Hummel, Jerrett Mathis, Cooper McCord, Emmaline Meadows, Kyra Odom, William Seiss, Ruby Kate Trimble, Hailey Wade, Jayla Weeks, Ra’Niyah Wilcoxson, Grayson Yon, Jaxon Younes, Nathan Younes, Peyton Young.
A/B Honor Roll—George Brock, Zoey Caraballo, Zoey Caughran, Thomas Cooper, Anneliese Dean, Julian Hartin, Derwin James, Jaxton Kelly, Kobe Kernoschak, Ke’Marion Massaline, Hunter Mathis, Jaxon McCallister, Arynn Meadows, Amar’e Russ, Asaiah Singleton, Mia Tharp, Bryson White, Evan Wilson.
2nd GradeA Honor Roll—Makayla Fleming, Braelynn Grantham, Demiyah Jackson, Jasmine Kenrick, Colton O’Neil, Blake Smith, Liam Winegarden.
A/B Honor Roll—Kaleb Abbott, Maddelyn Adams, Laura Aranda, Zayden Baker, Alden Bass, Elliott Batson, Jackson Bevan, Ethan Bryant, Coper Buckles, Aurora Cheverie, Harmonii Godwin, E’miyah Johnson, Meredith Johnson, Kha’Darius Martin, Cheyenne Murray, Sicily Pallino, Connor Peterson, Samantha Rosenkoetter, Andrew Sampson, Olivia Summerlin, Ryan Taylor, Elizabeth Tyler, Benzley Tyus, Liam Tyus, Justin Veach, Jeremiah Ward, Grant Younes.
3rd GradeA Honor Roll—Baylor Barber, Kiana Bush, Kiara Bush, Gracelynn Hagans, Brooklyn Skipper, Olivia Speers.
A/B Honor Roll—Kollin Champion, Evan Clayton, Jonathan Cooper, Waylon Creamer, Tyler Daniels, Taliya Figgers, Braxton Gilbert, Kira Hardcastle, Kenneth Jones, Bentley Lollie, Desi Martinez, Noah Proctor, Barrett Trimble, Deyton Weeks.
4th GradeA Honor Roll—John Burgan, Nicholas Crum, Jaxin Perry, Anna Speers, Nathan Wilson, Cedrick Wymes.
A/B Honor Roll—Quavius Britt, Kenden Brooks, Genevieve DuBray, Forrest Folsom, Jake Kelly, Kaitlyn Monk, Anthony Noble, Lashay Page, Karsyn Smith, Rylee Wade, Kyndall Watson.
5th GradeA Honor Roll—Isabelle Campbell, John Ross Green, Memphis Hambly, Brielle Joseph, Anslee Kelly, Landon Pumphrey, William Seay, Ricky Wynn.
A/B Honor Roll—Jelani Abbott, Jordyn Bryant, Keegan Clemmons, October Daniels, Paighton Doherty, John Eagle, Peyton Farren, Mallory Hamilton, Tate Hummel, Demont Jackson III, Trenton Martin, Gage Miller, Miley Moore, Ella Perez, Ella Pumphrey, Everleigh Shaw, Marcela Valencia.