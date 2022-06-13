Lottery numbers

FLORIDA:
Florida Lotto: flalottery.com
Cash4Life: 4-18-25-46-59, Cash Ball: 1
Fantasy 5: 2-5-7-19-36
Pick 2 Evening: 2-9, Fireball: 0
Pick 2 Midday: 7-5, Fireball: 5
Pick 3 Evening: 8-7-2, Fireball: 0
Pick 3 Midday: 5-7-9, Fireball: 5
Pick 4 Evening: 1-7-5-8, Fireball: 0
Pick 4 Midday: 2-3-7-6, Fireball: 5
Pick 5 Evening: 0-0-9-1-0, Fireball: 0
Pick 5 Midday: 4-7-1-5-0, Fireball: 5
GEORGIA:
Georgia Lotto: 800-GA-LUCKY or galottery.com
Cash 3 Evening: 2-6-4
Cash 3 Midday: 3-3-1
Cash 3 Night: 4-9-6
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Cash 4 Evening: 6-5-1-2
Cash 4 Midday: 7-0-6-0
Cash 4 Night: 5-2-6-2
Cash4Life: 4-18-25-46-59, Cash Ball: 1
Fantasy 5: 6-20-29-31-40
Georgia FIVE Evening: 7-9-6-1-9
Georgia FIVE Midday: 3-5-8-6-5