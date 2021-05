Wallace Community College announces Spring 2021 President's and Dean's lists

Wallace Community College recently announced the President’s and Dean’s lists for spring term 2021. Students awarded to the President’s list must have completed a minimum of 12 semester hours with a grade point average of 4.0. Eligibility for the Dean’s list is based on a GPA of 3.5 or higher, with a minimum of 12 semester hours.

Abbeville: Paul Dixon Baker, Lauri N. Bonner, Aubrey Nychole Holmes, Kinsey Elizabeth Mcclure and Maigan Breanne Mills; Alford, Florida: Santana Deann Ammons; Ariton: Hazel Elizabeth McLendon and Anna Catherine Walding; Ashford: Lauren Elyse Beauchamp, Madison Grace Brown, Sheri Lynn Crawford, Haviland Suzanne Croom and Andrea Kay Ferguson; Black: Amber Alethea Hinesley; Blakely, Georgia: Alexa Nicole Griffin; Bolivar, Tennessee: Josie Clark Ingle; Chancellor: Hanna Elizabeth Anderson and Brandon M. Gay; Clayton: Erika Delaine Johnson; Clopton: Courtney Marie Money; Coffee Springs: Katlyn Savannah Creel; Columbia: Chloe Renee Clemmons and Savannah Grace Miller; Cottonwood: Lana Maryann Branch and Jonathan Tanner Sizemore; Cowarts: Erin Maxine Serrano Amelco, Hadasa Ekaterina Bloom, Rodger Orion Cooper, Cassie M. Curran, Macey Elizabeth Triplett and Ashley N. Wells; Daleville: Catrina Shyanna Buckhalter-Murry, Jasmin Marie Clark, Diana Y. Montenegro and Kristin Vandiver; Donalsonville, Georgia: Jay J. Patel; Dothan: Maeghan McKenzie Aman, Eric Thomas Anglin, Benjamin Andrew Aplin, Jasmine Nykole Ard, Kalissa Sanders Azevedo, Donald David Bagley, Samuel Kurran Batchelor, Diamond Pearletha Bigham, Angel Israeli Black, Shawna Danielle Bond, Jessica Lynn Brackins, Jayden Lane Britton, Cheyanne Marie Brunson, Michael Harold Chancey, Symone Imani Conway, Mallory Allena Crapps, Candice S. Danage, Anecia Lakese Daniels, Martha Mai Gary, Leah Faith Gassett, Shereka Nikkia Shantea Gooden, Courtney Nicole Jackson, Reyna Angelique Jerrell, Jordyn Claire Jones, Lejla Jordan, Savannah Mae Killingsworth, Dianna Marie Kimberlin, Emma Brooke Kinsey, Gavin Paul Lewis, Hayes T. Lewis, Lauren Elizabeth Lewis, Chase Omega Lindley, Marshall Marie McCary, Laura Michelle Mccullough, Danesha Kizara Minnifield, Ashley Jade Morris, Anh Loan Hoang Nguyen, Jessica Lauralene Phillips, Jessica Prier, Blake Landon Riley, Karina Rodriguez, Chaz Reed Salter, Chasilyn Makaye Sawyers, Kelli Searcy, Briana I. Smith, Abigail Leann Steinmetz, Tiffany Elizabeth Strickland, Jada Li Jia Talton, Kina Wen Cong Talton, Kaitlyn Elizabeth Tindell, Courtland Taylor Underwood, Joshua B. Vaughn, Jennifer Warren, Bailey Grace Welch, Audrey Isabella West, Wesleigh Jane Whitfield, Samara Amirielle Williams, Alexia Martrel Wilson, Callie M. Worthy and Nicole Marie Yancey; Elba: Skyler Daniel Nalley; Enterprise: Jeri Nicole Allison, Mary Elizabeth Ellis, Nyssa Elliott Ferguson, Madelyn Grace McGuffey, Oanh H. Pham, Nyah Elizabeth Phillips and Kira Jordan Ray; Eufaula: Grace M. Bell, Ja'corey Demar Eleby, Kayla E. Farmer, Alan W. Lockard, Marilyn D. Smith, Ashlyn Carolina Tew, Don Robert Whigham and Miracle L. Woods; Fort Rucker: Isabella Marguerite Hilliker; Geneva: Kaydon Leon Bruce, Sara Kate Gainey, Chloe A. Nance and Kisha Marie Strickland; Gordon: Katelyn J. Braswell and Evan Shaun Peacock; Graceville, Florida: Lindsey Gail Banta and Colby Z. Miles; Hartford: Marigrace Boutwell, Rubye Marie Cherry, Macy Kiana Fulford, Jessica Christine Hughes and Ashley Renae Mauldin; Headland: Annie Christina Barajas, Anthony Jahn Barajas, Anna Grace Dixon, Garrison Sanford Edwards, Ashley Alexandra Ethridge, Camren Bailey Gallimore, Alexys Rose Guccione, Makayla Lynn Marlow, Jolie Elizabeth Money, Aubree Peighton Nance, Les Nowling, Jr.,Tasha Christina Randolph, Christian Phillip Rich, J. Leigh Stevens, Katelyn Cheyenne Weathers and Coleman Beasley Wright; Kinsey: Alyssa Marie Gabrielson; Leeds: Winter Taylor Clough; Midland City: Tammy Marie Cook, Michael Chase Dozier, Alan R. Hathaway, Denise Michelle Hathaway, Emma Louise Houston, Lisa Reaves, Malcolm Reaves, Johnathan Chase Tomaino, Madyson Janiece Watson and Kendall Hope Yarbrough; Mobile: Myles Lee White; New Brockton: Audrey Ann Johnson; Newton: Olivia Jordyn Bradshaw, Briana Latrice Brown, Morgan Paige Brown, Cayden Zachary Lott and Mary Hannah Smith; Newville: Linsay Kathryn Palmer; Ozark: Matthew Clark Bass, Jayden Marshal Driggers, Miranda Lynn Matthews, Lauren Maria Rodgers, Madison Taylor Skoda, Robin Faith Tomlin and Justyn Dade Tyler; Samson: Bayleigh Day Edberg and Emmy Lee Ann Reid; Skipperville: Xanthe Roberto Castillo, Christina Marie Galloway and Jacqueline Claire Ivey; Slocomb: Sierra Dawn Bates, Faith M. Hillis, Jackson Cader Middlebrooks and Jack Thaddeus Smith; Taylor: Lacy Marie Adams and Kristin Brooke Smith; Troy: Johnathan Emmanuel McClure and Sarah Katherine Mckelvey; Union Springs: Salud Guadalupe Flores-Ojeda; Webb: Elijah William Bell and Kevin M. Gardner.