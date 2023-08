Seller, buyer, property location, total purchase price, date

Lakeview Loan Servicing LLC; Leonard Miles Maxwell and Robie Darlene Maxwell; 115 Huntinton Dr., Headland; $153,000; 07/31/2023

Chelsea Jean Petrey; Carl Jones and Susan Jones; 216 Spyglass Rd.; $215,000; 07/31/2023

Catherine Kelly Roy and James David Roy; Peter De Mola, Peter De Mola, and Iryna Sytkiv; 111 Anna Lee Dr.; $599,700; 07/31/2023

Jane B. Adkinson, Jane Brackin Adkinson, Julia Johnson Jones as POA, and Lydia Johnson Simpson as POA; Littleton Flowers; 124 South Roberta Ave.; $350,000; 07/31/2023

Estate of Jerome F. Henigman; Jerome F. Henigman as deceased, Tommie Francis Henigman as personal representative; Gale Johnson and Tracy Starling; 132 Rosewood Dr.; $185,000; 07/31/2023

Helen Virginia Stapleton Harrell; Jane B. Adkinson; 111 North Roberta Ave.; $170,000; 07/31/2023

John Alan Hodges, Roth Lewis as POA, and Angela M. Matthews; Clay Anthony Wiggins and Lindsay Brooke Wiggins; 2103 Granada Dr.; $235,000; 07/31/2023

E Hart Properties LLC; Shree Nilkanth Varni LLC; 4773 East Cottonwood Rd.; $225,000; 07/31/2023

Norma Faye Taylor McKnight, Norma Faye Taylor McKnight as POA, Kenneth Eugene Taylor; Chelsea Petrey, Chelsea Jean Petrey; 316 Redbud Circle; $270,000; 07/31/2023

Charles Crase and Maria A. Crase; Ruby Kharma Foster and Nathaniel Pierce; 224 Nobles Rd.; $157,000; 07/31/2023

Denise C. Matthews and Keith H. Matthews; Tranda Wood; 600 Circleview Dr.; $75,000; 07/31/2023

Emily Baker and James Hendrix; Christina Rae Green and Sable Roberts; Lot 4 Doyle Road; $67,000; 07/31/2023

Mike Pierce as POA, Gwendolyn Vickers and Jack Vickers; Kimberly D. Strickland and Richard K. Strickland; 13252 State Highway 605, Slocomb; $289,900; 07/31/2023

Karl P. Paoletti, Ronda L. Paoletti, Mike Pierce as POA; Ailin Hernandez and Daniel B. Pelaez; 110 Pentland Place, Dothan; $284,500; 07/31/2023

Stone Martin Builders LLC; Sharon Register and Stephen Register; 404 Paxton Loop; $335,399; 07/31/2023

Stone Martin Builders LLC; Kelly Stahl; 285 Lantana Court, Rehobeth; $284,699; 07/31/2023

Cameron N. Ball, Peyton Bailey Ball, and Peyton Bailey Henderson; Alaina Danner Jones and Andrew Cullen Jones; 0 North County Road 9 Newton; $99,000; 07/31/2023

Amy E. Patterson and Corey W. Patterson; Shannon Vanbuskirk Roberts, Stanley Roberts; 267 Southern Oak Dr., Dothan; $312,500; 07/31/2023

Amy Penn, EKT Holdings LLC; 107 Bishop Court, Dothan; $285,000; 07/31/2023

Alfred Saliba Corporation; Christopher Etheredge and Kellie Etheredge; 66 Magnolia Lane, Newton; $294,500; 07/31/2023

Alfred Saliba Corporation; David Austin Mauldin and Christina Mauldin; 75 Magnolia Lane, Newton; $256,900; 07/31/2023

John M. George; Jimmy Higgins, Phillip M. Hornsby, Nathan F. Keeter, and James R. Thomas; Strong Road, Ashford; $17,800; 07/31/2023

Jimmy Higgins, Phillip M. Hornsby; Nathan Keeter, Gavin L. Robinson, and James R. Thomas II; Steven Touchton and Sheryl Whitley; Strong Road, Ashford; $27,000; 07/31/2023

Joshua Davis Blighton, Mark Anthony Howard as trustee, One MAH Trust; Bob the Builder LLC; 5 lots, Dolphin Court subdivision, Dothan; $70,000; 07/31/2023

Elizabeth Carter; Alan D. Hauenstein and Denise P. Hauenstein; 1314 Baywood Rd., Dothan; $130,800/3=$43,600; 07/31/2023

Donna Roberts and Mary Laney Roberts; Sharla Jones; 107 Habersham, Dothan; $360,000; 07/31/2023

Nancy C. Cameron as co-trustee, Nancy G. Cameron, Robert Allen Cole II, Kenneth N. Granberry, Kenneth N. Granberry as co-trustee, Nancy C. Granberry, Nancy C. Granberry as co-trustee, Philip G. Granberry, Philip G. Granberry as co-trustee, Theresa Louise Harper, Myras E. Granberry and E. June Granberry Irrevocable Trust; Charles A. Ingram and Redonna Dawn Ingram, 0 Hickory Grove Road, Cottonwood; $28,000; 07/31/2023

Warren Byron Parker and William Daniel Parker; Amy Elizabeth Boardman and Randy William Boardman; 804 Canterbury Dr., Dothan; $200,000; 07/31/2023

Alfred Saliba Corporation; John P. Cornetto; 388 Magnolia Lane, Newton; $319,642; 07/31/2023

Townsend Price Industries LLC; Bertha E. Lopez and Cesar Lopez; 593 Range St., Dothan; $20,000; 07/31/2023

Marcus Allen as partner, Kenneth Floyd Jr. as partner, LAF Investments LLP, Bobby Lane as partner; Leandre Glover; 4680 Prevatt Rd., Cowarts; $265,000; 07/31/2023

Lisa Baity as POA, Nicholas Warren Porter Baily; Rachel Pfalzgraff and William Pfalzgraff; 316 Bradford Lane, Rehobeth; $290,000, 08/01/2023

Ronald L. Brown and Cynthia L. Hunsaker; Merle N. Hunsaker and Cynthia L. Hunsaker; 4182 Fortner St., Dothan; $125,100, 08/01/2023

Laquita Hollis; Larry Curry; 901 Allen Rd., Dothan; $68,100; 08/01/2023

Joan W. Hipwell and Michael J. Hipwell; Martiro Holdings LLC; 2615 Creekwood, Dothan; $96,100; 08/01/2023

Alan G. Fowler and Nichole L. Gibson; Janice Collins and Terry Collins; 11 Williamsburg Place; $232,000; 08/01/2023

Amy W. Buntin, Cara W. Dennis, Amy Martha West, Carolyn A. West as trustee, West Family Trust, Marcella S. West, Tom West III as POA; DDM Investments LLC and SWS Properties LLC, 106 Apple Ave., Dothan; $369,900; 08/01/2023

Sam B. Donaldson; Thi Thu Ha Pham; 109 Montreat Court, Dothan; $195,000; 08/01/2023

Caleb Brunson, Jarred Brunson, and Kathy Dukes Brunson; Caleb Brunson; 5 tracts; $191,500; 08/01/2023

Danny Hayes; Gwen Jordan and Tim Jordan; 912 LaGrand Dr., Dothan; $125,400; 08/01/2023

Etta E. Adams; Bobby H. Adams; 406 Roberts St., Dothan; $58,800; 08/01/2023

Deborah R. Hendrickson; Alecia R. Bennett and Robert Christopher Bennett, 318 Hidden Creek Circle Unit 3, Dothan; $200,100; 08/01/2023

Kelli Cundith as POA, Christpher R. Daniels Sr. and Gina Daniels; Elizabeth Dunn and William Dunn; 207 Lighthouse Dr., Dothan; $279,900; 08/01/2023

Gilbert Construction Company Inc.; Joyce Marie Scott; 137 Heyward Dr., Dothan; $405,000; 08/01/2023

Cindy Spann and Rodney Spann; Amie Pollard and Ron Pollard; property on West Highway 84, Newton; $90,000; 08/01/2023

LBJ Investments LLC and Mary Walker; MBI United LLC; 220 Rehobeth Way, Rehobeth; $220,000; 08/01/2023

Danny Henderson and Hope Henderson; Jason Peters; 0 Eastgate Dr., Dothan; $25,000; 08/01/2023

Aric M. Austin as trustee, Austin Family Revocable Trust; Sheliah G. Bryant; Wheat Street, Dothan; $2,300; 08/01/2023

Joseph D. Boswell and Kathy W. Boswell; Julia Kate Rabitaille and Richard William Rabitaille III; 109 Allander St., Dothan; $320,000; 08/02/2023

Jared Forrester; Rosendo Pineda; 3119 Clayborne Rd., Dothan; $90,700; 08/02/2023

Shanetha Rena Beachum; Fatiemah Zayed; 1536 Webb Rd., Dothan; $28,500; 08/02/2023

Troy W. Dowe; James Vandy Collins and Karen Jean Collins; 1105 Fairlane Dr., Dothan; $120,000; 08/02/2023

BKB Properties LLC; Erin B. Moore or James H. Wambles; 106 Hillside Park Dr., Dothan; $31,800; 08/02/2023

Joshua Maddox; Jeremy Smith; 971 Whiddon Rd., Webb; $18,000; 08/02/2023

Jeremy Smith; Wade Greenwood; $971 Freddie Whiddon Rd., Webb; $18,000; 08/02/2023

Caroline Clark Blair and Thomas Riley Blair Jr.; Jackson Taylor Knight; 321 Halifax Dr., Dothan; $303,000; 08/02/2023

Mark E. McEntyre, Melanie C. McEntyre, and Melanie Tindell; Mary Katherine Barnett; 158 Ridgecrest Loop; $372,000; 08/02/2023

The Oaks Group LLC, Barbara Louise Malchow and Steven Dean Malchow; 118 Laney Dr., Dothan; $403,816; 08/02/2023

Cam Ventures Holdings LLC as administrator, Christiana Trust as trustee, PNPMS Trust III, and Wilmington Savings Fund Society; CB&JE Properties LLC; 1305 Conti Rd., Dothan; $32,000; 08/02/2023

Chris Johnson Enterprises LLC; DanCin Properties LLC; 907 Dogwood Trail, Dothan; $93,000; 08/03/2023

Pamela K. Colarusso and Charles Stephen Kelley; The Andrew House LLC; 1206 Andrew St., Dothan; $57,100; 08/03/2023

James L. Christmas and Josephine Christmas; Wiregrass Leasing Company LLC; 1012 North Pontiac Ave., Dothan; $115,000; 08/03/2023

Stephen Dale Brannon; Shonda Marie Meigs; 190 Drury Lane, Dothan; $88,300; 08/03/2023

SMB Land LLC; Stone Martin Builders LLC; 787 Sandbed Rd., Newton; $35,000; 08/03/2023

JS Hospitality Inn Inc.; BJ Hospitality Inn Inc.; 0 Montgomery Highway, Dothan; $2,742,335.78, 08/03/2023

B.C. Hagler Jr., Terry C. Hagler, Terry C. Hagler as POA, Thelma C. Hagler, Lara Hagler Weeks; Moye Properties LLC; 102 Gaffney Court, Dothan; $230,000; 08/03/2023

Kolby M. Crawford; Jeffrey A. Cooper and Kay A. Cooper; 207 Dexter St., Dothan; $93,000; 08/03/2023

Rainier Homes and Development LLC; Jordan Forest Neal and Kyria Kincey Neal; 333 Sage Rd., Ashford; $446,745; 08/03/2023

Martha J. Payne; Alex Perez; 1404 Timbers Dr., Dothan: $248,800; 08/03/2023