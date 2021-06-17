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LBW Community College academic lists for 2021 Spring Semester
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LBW Community College academic lists for 2021 Spring Semester

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The President’s and Dean’s Lists at LBW Community College in Andalusia for the 2021 Spring Semester includes:

President’s List

To be named to the President’s List, students must be a full-time student and maintain a grade point average of 4.0.

William Gerard Boles, Andalusia

Mykel O'brian Cheatheam, Andalusia

Thomas Woodfin Clark, Andalusia

Elizabeth Boyette Cravey, Andalusia

Timothy Blake Doster, Andalusia

Makayla Yvonne Gomillion, Andalusia

Kassidy Hope Gunter, Andalusia

Hailey Breanna Hardy, Andalusia

Haley Brianna Hudson, Andalusia

Casey Dionna Inman, Andalusia

Shannon Doyle Kelley, Andalusia

Noah Kincaid Kelly, Andalusia

Kathy Leann King, Andalusia

Julia Erica Kondratyev, Andalusia

Daniah Rishae Lawson, Andalusia

Sara Elizabeth Luckey, Andalusia

Wesley Ledondre Maye, Andalusia

Sarah Elizabeth Prater, Andalusia

Elizabeth Jane Taylor, Andalusia

Max Aaron Tucker, Andalusia

Amber Nichole Wambles, Andalusia

Kira Ashley Wambles, Andalusia

Sheridan Lynn Wright, Andalusia

Georgia Catherine Adams, Banks

William Blake Carlisle, Brantley

Anna Katherine Kimbro, Brantley

Janessa Chantae King, Brantley

Clayton Neil Legg, Brantley

Brooke Renaye Pugh, Brewton

Casey Joan Humphrey, Cottonwood

Madalyn M. Hall, Dothan

Paige Diane Watson, Dothan

Meredith Grace Bell, Dozier

Shelby Cheyenne Dugger, Dozier

Jasmine Marie Whitehurst, Dozier

Jordan Rashelle Hall, Elba

Jeremy Blayne Moore, Elba

Garrett Thomas Barefoot, Enterprise

Craig Maddox Callahan, Enterprise

Hannah Hakimov, Enterprise

Lynnea Marie Moore-Brown, Enterprise

Amber Lynne Spearman, Enterprise

Alexia Paige Schreiner, Evergreen

Jack H Jaquess, Fairhope

Taylor Morgan Mount, Florala

Makayla Grace Parker, Florala

Meredith Faith Parker, Florala

Preslie Elizabeth Powell, Florala

Chase Alexander Black, Georgiana

Thalia Faith Bonilla, Georgiana

Andrew Jordan Kline, Georgiana

Kiara Elese Posey, Georgiana

Cameron Alexis Rodgers, Goshen

Rebekah Savage, Goshen

Joseph Jackson Blackmon, Greenville

Kaisey Delaney Jones, Greenville

Daniel Maciel, Greenville

Samuel Marshall Winters, Greenville

Marife Concepcion, Hartford

Heather Prater Corbin, Highland Home

Marcella Janay Williams, Irondale

Ashten Delayne Clark, Kinston

Jeb Scott Crosby, Kinston

Christie Ann Farris, Kinston

David William Rhodes, Kinston

Harleigh Nicole Taylor, Lapine

Marc Antonio Chatman, Lockhart

Alexander Oneil Bowden, Luverne

Jared Andrew Fuller, Luverne

Baylie Leanne Hayes, Luverne

Anna Marie Lowe, Luverne

Kellie Thomas Skipper, McKenzie

Shelby Dawn Vickery, McKenzie

Mary D. Whitehead, McKenzie

Seth Daniel Butts, Opp

Charles Kolby Dyess, Opp

Anna Elmore, Opp

Ryan Alan Miller, Opp

Jason Cartez Mitchell, Opp

Angel Renea Moore, Opp

Christopher Adam Pierce, Opp

Hali Nicole Praytor, Opp

Laura Lee Wilkerson, Opp

Bianca Gianna Smith, Ozark

Karsyn Allie Kemsel, Prattville

Katrina Irene Fowler, Red Level

Daria Kashmir Dumas, River Falls

Aleah Rae Thomas, Robertsdale

Chester Lee Holley, Samson

Chase Anthony Simmons, Samson

Hannah Grace Payne, Skipperville

Jackson Marshall Blair, Troy

Ashley E Foster, Troy

Maranda Michelle Knight, Troy

James Lawson Scarbrough, Troy

John W Schrieber, Troy

Alisa Nicole Nail, Wing

Damian Alexander Huff, Fort Walton Beach, FL

Triston Cole Hilburn, Fayetteville, N.C.

Dean’s List

To be named to the Dean’s List, students must be a full-time student and maintain a 3.5-3.99 grade point average.

Anabell Elizabeth Bryant, Andalusia

Robinson Howard Carpenter, Andalusia

Raygen Wenzel Clarke, Andalusia

Logan Reid Cobb, Andalusia

Elizabeth Breanna Coleman, Andalusia

Jesse Robert Coon, Andalusia

Kinsey Elise Couch, Andalusia

Sadie Karoline Crum, Andalusia

Michael Tyler Frazee, Andalusia

Madison Montes Harrison, Andalusia

Channing Riordan Kelley, Andalusia

Madison Brooke Long, Andalusia

Alyssa Faith Maddox, Andalusia

William Ashton Mayhall, Andalusia

Chloe Renee Mikel, Andalusia

Ashlyn Chaney Nall, Andalusia

Amber Bonita Ramer, Andalusia

Julia Marie Sanders, Andalusia

Camaya D Stoudemire, Andalusia

Sarah Michele Taylor, Andalusia

Kaylee Alexis Vaughn, Andalusia

Tara Chantelle Watson, Andalusia

Jaci Maree Williamson, Andalusia

William Crawford Aaron, Auburn

Miranda Jade Black, Banks

Shelby Paige Carpenter, Brantley

David Clark Michaels, Cecil

Allurah Desirae Matthews, Daleville

Jessica Rae Harrell, Dozier

Amanda Joi Hudson, Dozier

Levi Jaadee Carnley, Elba

Ashley Marie Ayers, Enterprise

Garrett Edward Bogart, Enterprise

Armando Gomez, Enterprise

Alice Kay Scruggs, Evergreen

Kegan Taylor Johnson, Florala

Joseph Trammel Maycan, Florala

Hunter Daniel Truman, Florala

Ragan Seth Bozeman, Georgiana

Ryan Weston Bozeman, Georgiana

Janiya Janai Jones, Georgiana

Jazmine Hailey Renee Stroud, Georgiana

Jordan A Ogletree, Gilbertown

Graci Lane Williams, Glenwood

Brittany Leann Lester, Goshen

Kenneth Luke Qualls, Goshen

Abigail Elise Jones, Grady

Emily Victoria Spires, Grady

Bianca Renee Alcena, Greenville

Eden Channing Black, Greenville

Halle Collins Black, Greenville

Stephanie Bozeman, Greenville

Kenith Brent Cartwright, Greenville

Daijah Lanae Gavin, Greenville

Jonathon Ryan Jones, Greenville

Christina Ann Massenburg, Greenville

Ruth Anne Nimmer, Greenville

Davicia Michele Oliver, Greenville

Lauren Virginia Powell, Greenville

Danaysia Lakhia Smith, Greenville

Tiffany Valentine Weigel, Greenville

Olivia Noel Williams, Greenville

Storm Kendrick Hogan, Hartford

Jamia Rashayla Shepherd, Highland Home

Jonson Barrett Crawford, Honoraville

Brooke Maxine Pooler, Huntsville

Haley Michelle Collins, Kinston

Matthew Sean Davis, Kinston

Amber Nicole House, Kinston

Zachary Slade Jacobs, Kinston

Courtney Morgan Lunsford, Kinston

Aerielle Marche Sanford, Lapine

Emiya Janae Tolbert, Lapine

John Preston Owens, Luverne

Tanner B Simmons, Luverne

Angela Diane Strickland, Luverne

William Blakely Tomlin, Luverne

Lindsey Claire Mecom, Mobile

Hunter Nicholas Redding, Mobile

Fernando Martinez, Montgomery

Christopher Isiah Mixon, Montgomery

Micah Christian, Opelika

Dayquon Jayni Bell, Opp

Samantha Amanda Brooks, Opp

Olivia G Fancher, Opp

Maniya Louise Hines, Opp

Kate-lyn Chelsey Maloy, Opp

Destiny Ann Mccall, Opp

Tanya Jo Rhodes, Opp

Richard J Spurlin, Opp

Jarak R Williamson, Opp

Jaxxon Cole Batson, Red Level

Kade Bryant Green, Red Level

Sydny Leigh Morrow, Red Level

Dionte Jacques Brantley, Rutledge

Caitlin Leeann Terrell, Scottsboro

Hayden Mclain Maxey, Theodore

Aubrey S Earles Maulden, Troy

Dylan Michael Galler, Troy

Liliana Erotida Goodson, Troy

Trevor Todd Mcknight, Troy

Lameshia Satcher, Webb

Tiffany Hilburn, Fayetteville, N.C.

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