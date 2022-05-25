Wallace Community College announces Spring 2022 President’s List

Wallace Community College recently announced the President's List for Spring 2022. Students awarded to the President's List must have completed a minimum of 12 semester hours with a grade point average of 4.0.
Those named to the Spring 2022 President's List are:
Abbeville: Harrison Price
Dothan: Abigail Steinmetz, Ainiya Wheeler, Ajai Beamon, Alleah Kent, Amanda Pensinger, Amari Hooks, Angila Brannon, Ansley Bryan, Banishia Barnes, Blake Riley, Bethany Warr, Caleb Davis, Callie Brooks, Caroline Capps, Celina Stanley, Cheltsey Bowdoin, Cheyanne Brunson, Chloe Murphree, Christopher Souter, Dazia Jett, Don Williams, Elizabeth Mullis, Emma Munoz, Eristen Forsythe, Garrett McCullough, Haley Brockett, Helen Glover, Holland Harris, Hortencia Urbina, Jacqueline Tolle, Jaden Bence, Jeanviev Saliba, Jennifer May, Jerome Peitzman, Kate Sullivan, Kalisha Jackson, Keevion Hardamon, Kenlee Hinson, Kinley Herring, Klaudia Ruszala, Latiyah Helms, Lauren Elizabeth Lewis, Lejla Jordan, Leslie Van Ness, Lydia Douglass, Macy Hataway, Madilyn Souders, Madison Rich, Malory Grommes, Mandy Smith, Mia Davis, Mylia Robinson, Nathan Ashworth, Patrick Erkins, Quareashe Peterson, Rhonda Bradford, Sabrina Watford, Samuel Grismer, Savannah Reetz, Shelby Creel, Stephen Weaver, Tonya Adams, Tyana Cunningham, Viviana Cruz Reyna, William Pruitt, Zachary Sims
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Ozark: Aaron Cameron, Andrea Cruz, Angela Beasley, Aubrie Beasley, Callie Ganey, Chasity Sanders, Hope Cobb, Katherine Gresco, Kathryn Thomas, Madison Skoda, Mikaela Sullivan, Robin Tomlin, Stephanie Whittington
Rehobeth: Isabelle Mullek
Shorterville: James Dyson
Taylor: Lacy Adams